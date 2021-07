Imagini incredibile de la Jocurile Olimpice! Cum au apărut gimnastele din naționala Germaniei: „Toți ar trebui să aibă curaj!”

Din articol Larisa Iordache, calificată în finală în ciuda problemelor

Echipa de gimnastică a Germaniei a făcut o alegere neașteptată pentru Jocurile Olimpice.

Gimnastele din echipa Germaniei au ales să evolueze în body-uri care le acopereau în totalitate corpurile, în detrimentul celor obișnuite, la calificările de la Jocurile Olimpice de duminică. Mișcarea a fost făcută cu scopul de a promova libertatea femeilor de a alege să poarte ceea ce le face să se simtă confortabil, informează Reuters.

Echipa, alcătuită din Sarah Voss, Pauline Schaefer-Betz, Elisabeth Seitz și Kim Bui, a evoluat în costume în roșu și alb, care acopereau mâinile și picioarele fetelor. Acestea au purtat echipamente similare la antrenamentele de joi și au anunțat că ar putea să aleagă să le poarte din nou în competiție.

„Crescând ca femeie, îți este destul de dificil să te obișnuiești cu noul tău corp, într-un fel. Vrem să ne asigurăm că toată lumea se simte confortabil și să le arătăm tuturor că pot purta orice își doresc și să se simtă incredibil, fie că poartă un body lung sau unul scurt.

Vrem să fim un model de urmat, să facem pe toată lumea să aibă curajul să ne urmeze”, a declarat Voss conform sursei citate.

Larisa Iordache și-a făcut exercițiul la bârnă cu toate elementele de dificultate, însă la coborâre a aterizat pe un picior și a suferit o entorsă metatarsiană. Gimnasta urmează să stea trei zile în pauză forțată, urmând să reia pregătirile pentru momentul în care va concura pentru medalii, pe 3 august.

„A fost emoționant, mă bucur că am putut să-mi stăpânesc emoțiile pentru că o astfel de competiție, de această anvergură este foarte importantă pentru mine. O dată la patru ani te duci la Jocurile Olimpice. Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că am putut să performez, în limita bunului simț și să pot să fac o bârnă cât de finală.

Până în finală mai am încă 8 zile în care să reglez ceea ce am greșit astăzi, micile greșeli avute. Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie. Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici.

Mă bucur că m-am întors, că pot avea din nou senzațiile plăcute pe care le aveam înainte. Acum sunt la cote maxime, nu se compară cu cele de dinainte. Sper să mă fac pe mine mândră de mine

Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri la gleznă. În finală sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astazi”, a declarat Larisa Iordache, pentru GSP.ro.