Prima reacție a Larisei Iordache după momentul greu din finalul exercițiului de la bârnă | JO 2020

Larisa Iordache, emoții la Jocurile Olimpice, după calificările de la bârnă.

JO 2020 | Larisa Iordache și-a făcut azi exercițiul la bârnă cu toate elementele de dificultate, dar la coborâre a aterizat pe un picior, din cauza durerilor de la glezna operată.

Larisa Iordache, 14,133 în calificările de la bârnă

JO 2020 Medicii au venit imediat pentru a o susține și pentru a-i acorda îngrijiri medicale. Încurajată de antrenorii Lăcrămioara și Cristian Moldovan, Larisa a stat câteva minute sprijindu-se în doar în piciorul drept, pentru ca medicii să-i pună gheață la glezna stângă.

Exercițiul sportivei de la Dinamo a primit nota 14,133 (6,2 dificultate / 7,933 execuție), o notă care, teoretic, îi asigură lejer calificarea în finala de peste opt zile. Clasamentul final se va afla după terminarea tuturor subdiviziunilor.

Larisa Iordache: "E ceva normal să concurez cu dureri"

„A fost emoționant, mă bucur că am putut să-mi stăpânesc emoțiile pentru că o astfel de competiție, de această anvergură este foarte importantă pentru mine. O dată la patru ani te duci la Jocurile Olimpice. Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că am putut să performez, în limita bunului simț și să pot să fac o bârnă cât de finală.

Până în finală mai am încă 8 zile în care să reglez ceea ce am greșit astăzi, micile greșeli avute. Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie. Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici.

Mă bucur că m-am întors, că pot avea din nou senzațiile plăcute pe care le aveam înainte. Acum sunt la cote maxime, nu se compară cu cele de dinainte. Sper să mă fac pe mine mândră de mine

Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri la gleznă. În finală sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astazi”, a declarat Larisa Iordache, pentru GSP.ro.