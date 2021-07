Cum și-a petrecut noaptea singurul medaliat gay de la Tokyo. Fanii săi l-au lăudat pentru ce a făcut cu medalia

Din articol CAMPIONUL OLIMPIC E CĂSĂTORIT CU UN BĂRBAT ȘI AU UN BĂIAT ÎMPREUNĂ

Tom Daley a câștigat o medalie de aur la săritura în apă.

Modul în care Tom Daley (27 ani) a sărbătorit victoria a devenit viral pe internet. Britanicul a cucerit medalia de aur la săriturile în apă, în proba sincron de la platforma de 10 metri, masculin, alături de colegul Matty Lee. Sportivul din Plymouth a reușit să câștige proba la a patra participare la Jocurile Olimpice, dar nu performanța sa a fost cea care a atras atenția.

Săritorul în apă are 2.3 milioane de urmăritori pe Instragram și a creat senzație cu fotografiile și filmulețele sale despre tricotat și croșetat. Acum, el a tricotat peste noapte un mic săculeț în care să își țină medalia de aur, pentru a nu se zgâria, cu steagul Marii Britanii, pe o parte, șu cu cel al Japoniei, pe cealaltă.

În perioada pandemiei de coronavirus, contul madewithlovebytomdaley, care arată produsele realizate de el și diverse tehnici de realizat textile, a ajuns la 185.000 de urmăritori. Britanicul a declarat ca această activitate l-a ajutat foarte mult pentru a-și păstra sănătatea mintală în perioada de izolare, dându-i un scop pentru petrecerea timpului liber și mutându-i gândurile de la situația medicală dificilă din țara sa.

Pe lângă activitatea sportivă, el este cunoscut în Anglia pentru suportul acordat National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), pentru că a fost antrenor pentru concurenții celebri ai emisiunii "Splash!" de la ITV, dar și pentru că este singurul medaliat de la Tokyo care a recunoscut public că este gay. În 2019, el s-a căsătorit cu Dustin Lance Black, scenarist, regizor și producător de film și activist LGBT, câștigător al premiului Oscar pentru scenariul filmului "Milk" (2008).

Cei doi locuiesc în Londra, unde s-au mutat, după ce Daley și-a făcut publică orientarea sexuală, în 2013, pe canalul său de YouTube, și au un băiețel, născut prin mamă-surogat. "Mă simt incredibil de mândru să spun că sunt un gay și, de asemenea, campion olimpic. Când eram mai tânăr, nu credeam că voi realiza vreodată ceva din cauza a cine eram. A fi campion olimpic acum arată doar că poți obține orice", a declarat acesta, după succesul de la Tokyo.