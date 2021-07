BREAKING NEWS! Inca trei cazuri de Covid-19 in satul olimpic! Doi fotbalisti au fost testati pozitiv! Anuntul momentului 

Au aparut noi cazuri de Covid-19 in satul olimpic.

Dupa ce un membru al staff-ului organizator a fost depistat pozitiv, in cursul zilei de duminica au fost depistate inca trei cazuri. Doi fotbalisti din nationala Africii de Sud si membru al staff-ului au fost confirmati pozitiv cu Covid-19.

Astfel, cei doi fotbalisti sunt si primii atleti care au fost testati pozitiv, starnind ingrijorare in randul celorlalti sportivi, din cauza ca ar putea fi in pericol de infectare. Thabiso Monyane si Kamohelo Mahlatsi sunt jucatorii infectati, impreuna cu analistul video Mario Masha, informeaza The Guardian.

Acestia au intrat direct in carantina si asteapta rezultatele urmatoarelor teste. Africa de Sud urmeaza sa joace cu nationala Japoniei pe Tokyo Stadium, joi.