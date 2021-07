5 sportivi romani care ne pot aduce medalia la Jocurile Olimpice. Care sunt principalii favoriti de la Tokyo

Romania va participa la a 32-a editie a Jocurilor Olimpice cu 101 competitori in 17 sporturi.

Cu patru mai multi sportivi decat la Rio 2016, atunci cand tricolorii reuseau sa obtina o medalie de aur, una de argint si doua de bronz. Echipa feminina de spada a Romaniei, formata din Loredana Dinu, Simona Gherman, Simona Pop si Ana Maria Popescu, a obtinut singura de medalie de aur pentru tara noastra in editia precedenta. La Olimpiada din 1984, Romania a reusit sa adune 53 de medalii in total, iar de atunci numarul a inceput sa scada considerabil. De altfel, in 2016, tricolorii au ocupat cel mai slab loc din istoria Romaniei la Jocurile Olimpice, si anume 47, sub tari ca Azerbaidjan, Armenia sau Belarus, care au o populatie considerabil mai mica decat a tarii noastre. Totusi, in aceasta editie cativa sportivi ne dau speranta ca putem obtine mai multe medalii si ca avem sansa sa ne clasam pe un loc mai bun in clasamentul mondial. Iata 5 sportivi romani care ne pot aduce medalia la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

David Popovici (inot, 100m liber, 200m liber)

La doar 16 ani, Popovici este unul dintre cei mai promitatori inotatori din intreaga lume. Cu doua saptamani inainte de startul Tokyo 2020, la Campinatele Europene rezervate juniorilor de la Roma, a castigat titlul mondial la 100 m liber cu un nou record mondial la juniori (47:30) care a reprezentat si cel mai bun timp al anului, inclusiv la seniori. Cateva zile mai tarziu, tot cu record mondial s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber. La finalul competitiei, in palmaresul sau s-au adaugat patru medalii - 3 de aur (50, 100, 200 m liber) si una de argint in proba de stafeta 4 X 100 m liber cu echipa Romaniei, alaturi de Mihai Gergely, Stefan Cozma si Patrick Dinu. Popovici este considerat unul dintre favoritii la probele de 100m si 200m liber, acolo unde va concura impotriva lui Caeleb Dressel si Danas Rapsys pentru medalia de aur.

Ana Maria Popescu (scrima, spada individual)

Ana Maria Popescu, cunoscuta ca Ana Maria Branza inainte de casatorie, a reusit sa cucereasca o medalie de aur, alaturi de echipa de spada a Romaniei la Rio 2016, si o medalie de argint la Beijing 2008, la spada individual. A fost declarata cea mai buna spadasina din lume in sezoanele 2007–2008, 2008–2009 si 2012–2013, egaland recordul detinut de frantuzoaica Laura Flessel-Colovic, campioana olimpica la spada in 1996, la Atlanta, aceeasi editie a JO in care titlul olimpic la floreta a fost cucerit de Laura Badea. In ianuarie 2017 s-a retras din activitatea competitionala, dar in acelasi an, in noiembrie, a revenit asupra deciziei. Ana Maria este principala favorita la medalia de aur la proba individuala de spada.

Marian Dragulescu (gimnastica, individual compus)

A fost primul gimnast din lume care, la sarituri, a executat o saritura extrem de spectaculoasa si dificila in acelasi timp care acum ii poarta numele. Marian Dragulescu va dori sa obtina singura medalie care ii lipseste la Jocurile Olimpice, mai exact medalia de aur. La Atena 2004, "Marocanul" si-a ajutat echipa la castigarea medaliei de bronz si a obtinut, de asemenea, medalia de argint la sol si bronzul la sarituri. In 2019, a fost inclus in "Samurai 2020", programul de asistenta speciala a sportivilor cu potential de a obtine medalii la cea de a XXXII-a editie de vara a JO Tokyo 2020.

Bernadette Szőcs (tenis de masa, individual)

Desi in 2010, din cauza lipsei de sustinere financiara din partea Federatiei Romane de Tenis de Masa a dorit sa se mute in Norvegia pentru a reprezenta tara respectiva, Szocs a ramas pana la urma in tara sa natala si a ajuns sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice. In august 2019 a ocupat locul 14 mondial la tenisul de masa si locul unu la cel european. In mai 2016, datorita pozitiei in clasamentul mondial al federatiei internationale de specialitate (ITTF) si-a asigurat prezenta in competitia de simplu la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Dupa ce ITTF a comunicat calificarea Romaniei in competitia olimpica pe echipe, a fost inclusa in team-ul reprezentativ alaturi de Elizabeta Samara si Daniela Dodean Monteiro. La fel ca si Dragulescu, Szocs a fost inclusa in "Samurai 2020", programul de asistenta speciala a sportivilor cu potential de a obtine medalii la cea de a XXXII-a editie de vara a JO Tokyo 2020.

Larisa Iordache (gimnastica, individual compus)

Larisa s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a ocupat al doilea loc calificant la proba de individual compus, la Campionatul European din Basel. Gimnasta a mai partiicpat la Jocurile Olimpice de la Londra din 2012, atunci a urcat pe treapta a treia a podiumului olimpic alaturi de echipa Romaniei. Larisa a castigat 16 medalii, din care sase de aur, la Campionatele Europene. In martie 2016, in timpul unui antrenament, a cazut de pe barna si si-a rupt un deget de la mana. Din cauza acestei accidentari, care a impus o interventie chirurgicala, nu a putut evolua in aprilie la Turneul preolimpic mondial de calificare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Fara ea, echipa Romaniei s-a clasat pe locul 7 si a ratat prezenta la JO, dupa 48 de ani. Acum, Larisa are o sansa mare sa obtina o medalie la proba de individual compus.