„Am crezut că vor lua în serios Olimpiada!” Și-au bătut joc sau au încurcat regulamentele? Haos la sărituri cu schiurile

5 sportive din cele mai bune 4 echipe mixte de sărituri cu schiurile au fost descalificate în competiția finală olimpică de la Beijing. Acestea au avut echipamente cu până la 10 centimetri mai mari, lucru interzis de regulamentele Federației Internaționale de Schi.

„A fost cea mai dificilă zi în ultimii zece ani, de când verific echipamente pentru FIS,” a declarat Agnieszka Baczkowska, controlor de echipamente din partea Federației Internaționale de Schi.

Slovenia lui Peter Prevc, Ursa Bogataj, Timi Zajc și Nika Kriznar a câștigat medalia de aur, Comitetul Olimpic Rus, medalia de argint, iar podiumul a fost conturat, surprinzător, de echipa Canadei.

Clasament final ireal în competiția olimpică de sărituri cu schiurile, proba mixtă

Sportive cu mare experiență, precum Sara Takanashi, Daniela Iraschko-Stolz, Katharina Althaus, Anna Stroem și Silje Opseth au fost pedepsite din cauza echipamentului neconform.

Modificările au adus un clasament final surprinzător, care a surprins echipa Canadei pe podiumul final, în detrimentul unor state cu o tradiție mult mai îndelungată în ski jumping, ca Japonia, Austria, Polonia sau Norvegia.

HISTORIC BRONZE ????????????#TeamCanada wins its first ever ski jumping medal with a bronze in the inaugural mixed team event ????????????

