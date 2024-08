Corespondență din Paris de la Violeta Colgiu și Iulian Nedelcu (Pro TV)

Aceasta este a șaptea medalie pentru România la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și a treia medalie de aur, după cele câștigate de David Popovici la înot, în cursa de 200 m, și echipajul de dublu vâsle masculin, format din Marian Florian Enache și Andrei Sebastian Cornea.

În finala probei, echipajul format din Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş și Victoria Ştefania Petreanu a dominat cursa de la început până la sfârșit, terminând cu un timp de 5:54.39. Canada s-a clasat pe locul doi, iar Marea Britanie pe locul trei.

Reacția campioanelor: "Protejăm noi aurul!"

Simona Radiș și Ancuța Bodnar, două dintre membrele echipajului, au oferit declarații pline de emoție și bucurie după cucerirea aurului olimpic.

„Suntem fericite și mândre că am reușit să aducem acest rezultat după 20 de ani”, a declarat Simona Radiș. Ancuța Bodnar a adăugat: „De acasă am simțit că se poate, nu a fost nimic imposibil. Ne-am focusat pe ceea ce ne-am antrenat și ne-a ieșit o cursă foarte, foarte bună.”

„A fost un gram de motivație în plus, s-a simțit de la toate fetele, nu doar de la noi. Ne-am dorit foarte mult să reușim astăzi și am făcut tot ce am putut mai bine. Protejăm noi aurul, nu e nevoie să-și facă nimeni griji că ar putea dispărea. De acum pentru noi începe liberul, ne relaxăm, ne bucurăm, îl ținem lângă noi”, a adăugat Radiș.

O bucurie încă neîmpărtășită cu familia

Ancuța Bodnar și-a exprimat nerăbdarea de a împărtăși bucuria cu cei de acasă. Sportivele nu au putut lua legătura cu cei dragi din cauza programului aglomerat.

„Nu știu ce a fost acasă, dar sunt convinsă că a fost o bucurie extrem de mare, probabil multe lacrimi de bucurie și multe țipete. De abia aștept să pun mâna pe telefon și să sun acasă la familia mea", a spus Bodnar.

Simona Radiș a confirmat și ea: „Nu am vorbit încă, nu am pus mâinile pe telefoane. Am alergat dintr-o parte în alta, este un protocol. Trebuie să ajungem la presă, la interviuri. Abia așteptăm să vorbim cu cei de acasă și să ne bucurăm împreună”.

Acesta este al patrulea titlu olimpic pentru România la proba de opt plus unu feminin, după cele obținute în 1996, 2000 și 2004. În urmă cu trei ani, la Tokyo, România ocupa locul șase în finală, după ce stabilise un nou record mondial și olimpic în serii (5:52.99). Ultima medalie olimpică în această probă pentru România, un bronz, data din 2016, de la Rio.

România a reușit să califice nouă echipaje în Finalele A la Jocurile Olimpice de la Paris, din cele douăsprezece pe care le-a avut: dublu vâsle feminin - categorie uşoară, dublu rame feminin, dublu rame masculin, patru rame masculin, dublu vâsle masculin, dublu vâsle feminin, patru rame feminin, opt plus unu feminin și opt plus unu masculin. Până acum, canotajul românesc a obținut cinci medalii la Jocurile Olimpice de la Paris 2024: două de aur și trei de argint.