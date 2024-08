Britanicii au reacționat după succesul României în cursa de 8+1 feminin: "Să domini așa, tot respectul!"

România, în formula Maria Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Ştefania Petreanu, s-a impus în fața Canadei și Marii Britanii.

Ultima medalie olimpică a României în această probă - bronz - fusese cucerită la ediția din 2016, de la Rio de Janeiro. Acesta este al patrulea titlu olimpic în cursa de opt plus unu feminin, după cele din 1996, 2000, 2004.

Dame Katherine Grainger (48 de ani), multiplă medaliată olimpic la canotaj, a vorbit la superlativ despre performanța obținută de sportivele din România.

"Fiecare echipaj de pe podium trebuie să fie încântat! Fiecare fată din echipa României a concurat săptămâna aceasta, deci au venit la această probă ca unul dintre puținele echipaje care a concurat în fiecare zi. Să domini o cursă de 8+1 așa, tot respectul pentru ele!

România iubește să conducă de la început. Româncele iubesc un start rapid. Trebuie să le înmânezi medalia pentru că au fost rapide. S-au dublat toată săptămâna și acum au câștigat cel mai mare eveniment de la canotaj", a declarat Dame Katherine Graigner, potrivit BBC.

Reacția Simonei Radiș după succesul din cursa de 8+1

"Poate asta este mentalitatea, că 8+1 înseamnă totul. Poate că aşa este la alte persoane, nu la mine. Pentru că proba noastră de suflet este cu siguranţă cea de dublu, acolo ne antrenăm cel mai mult, acolo am suferit cel mai mult tot anul, pentru că a fost greu. Dar cu siguranţă că rezultatul din banca de 8 este unul înălţător, a venit după muncă şi strădanie, a venit după ce am concurat în bărci diferite şi am avut curse întinse. Cred că sunt în cea mai puternică echipă pe care a avut-o România până în prezent, o echipă tânără, cu forţe fizice şi psihice nemărginite.

Într-adevăr această performanţă vine după 20 de ani, nu mă gândeam că voi câştiga eu la Jocurile Olimpice, dar este un mare sentiment de mândrie, că noi am reuşit astăzi să cucerim această medalie de aur. Este o bucurie care ne motivează şi ne dă încredere", a declarat Simona Radiş, la zona mixtă.