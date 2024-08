Sprinterul american, campionul mondial en titre, a obţinut titlul după o departajare la miimi de secundă cu jamaicanul Kishane Thompson, cu 784/1000, faţă de 789/1000.

Medalia de bronz a revenit americanului Fred Kerley, vicecampionul olimpic din 2021, în 9.81. Este prima medalie de aur câştigată de Statele Unite în cursa regină a atletismului după JO 2004, când se impunea Justin Gatlin.

Jamaicanul Usain Bolt a cucerit trei titluri consecutive (2008, 2012, 2016), iar la Tokyo s-a impus neaşteptat italianul Marcell Jacobs, care pe Stade de France a încheiat pe locul al cincilea, în 9.85.

Noah Lyles, triplu campion mondial, vizează la la Paris şi titlurile olimpice la 200 metri şi la ştafetele 4x100 m şi 4x400 m.

În imaginile apărute pe rețelele de socializare și în cadrele din finalul cursei, jamaicanul pare că a trecut primul linia de sosire, cu piciorul, însă analistul Emmanuel Acho a explicat cum se face diferența în aceste cazuri.

"Pentru cei confuzi cu privire la motivul pentru care Noah Lyles a primit medalia de aur în locul lui Thompson, chiar dacă piciorul lui Thompson a trecut primul.

Cronometrul se oprește când trunchiul tău traversează linia, nu prima parte a corpului. Noah se aplecă cu pieptul, în timp ce Thompson își trage subtil pieptul. Asta era diferența", a scris americanul.

