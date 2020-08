Destinatie surpriza pentru Thiago Silva! Ar fi vrut sa joace cu Zlatan, insa ii va fi adversar in Serie A! Cu cine il va inlocui PSG

Thiago Silva si-a gasit echipa.

Dupa finala Champions League, brazilianul se desparte de PSG dupa 8 sezoane fructuoase, in care a castigat 23 de trofee.

El si-ar fi dorit sa continue pe Parc des Princes, insa oficialii campioanei Frantei au refuzat prelungirea contractului sau.

Silva si-ar fi dorit sa ajunga la AC Milan, langa Zlatan Ibrahimovic, dar a obtinut transferul doar la Fiorentina.

Potrivit Corriere dello Sport, in Serie A brazilianul va castiga al doilea cel mai mare salariu din istoria clubului, 4,1 milioane de euro. Aceasta suma este, insa, pentru Silva, de aproape 4 ori mai mica decat salariul pe care il primea la PSG.

Pe urmele jucatorului in varsta de 35 de ani s-au mai aflat in aceasta vara Arsenal si Everton, insa el a ales sa revina in Serie A, in prezent fiind in cautarea unei locuinte.

Celor de la PSG nu le-a luat prea mult timp sa ii gaseasca un inlocuitor. Ei au pus ochii pe turcul Caglar Soyuncu, care este legitimat la Leicester.

Pentru fundasul in varsta de 24 de ani, care le-a atras atentia si oficialilor lui Manchester City sau ai Barcelonei, englezii vor 75 de milioane de euro, potrivit Football Inside.