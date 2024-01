Zi decisivă pentru transferul lui Radu Drăgușin

Fundașul celor de la Genoa este dorit de echipe importante în această fereastră de mercato, iar conducerea ”Grifonului” i-a fixat prețul la 30 de milioane de euro.

Tottenham părea să fie favorită pentru transferul fundașului român, dar Napoli a intervenit cu o ofertă pe placul celor de la Genoa, astfel că, în acest moment, ar fi favorită pentru a obține semnătura fotbalistului.

Doar că londonezii nu vor renunța la transfer, după ce au făcut recent o ofertă de 27 de milioane de euro pentru Radu Drăgușin. Jurnalistul Fabrizio Romano anunță pe contul său de YouTube că Tottenham va încerca să ajungă la un acord cu cei de la GEnoa în cursul zilei de duminică.

Dacă va fi transferat pentru mai mult de 20 de milioane de euro, Radu Drăgușin va deveni cel mai scump fotbalist român din istorie, depășind recordul lui Adrian Mutu, care a fost transferat de Chelsea în 2003 pentru 19 milioane de euro.

????There has been talk of Napoli in recent days, for centre-back Radu Drăgușin, but it has always been Tottenham Hotspur and they have always been in control.

✍️Spurs are working to get this deal done in the next day!

[@FabrizioRomano via @YouTube]