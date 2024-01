Fundașul celor de la Genoa este dorit de echipe importante în această fereastră de mercato, iar conducerea ”Grifonului” i-a fixat prețul la 30 de milioane de euro.

Tottenham părea să fie în pole-position pentru transferul fundașului român, după ce a înaintat o ofertă în valoare de 27 de milioane de euro, dar acum Napoli are prima șansă să obțină semnătura lui Radu Drăgușin.

Campioana Italiei a înaintat o ofertă de 20 de milioane de euro plus doi jucători, Leo Ostigard și Alessandro Zanoli, iar Genoa a acceptat, potrivit Getfootballnewsitaly.com, care citează Corriere dello Sport și Calcio Napoli 24.

În această perioadă vor continua discuțiile între Tottenham și Genoa, după cum a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

????⚪️ Tottenham keep working also on Radu Dragusin deal while they’re ironing out final details of Timo Werner loan.

Werner, almost done. ????????

Dragusin, talks over structure of the deal continue over the weekend. ???????? pic.twitter.com/aLLF61gkpQ