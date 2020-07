WOOOOOAAAA! CE GOL a dat RONALDOOOO! A pus-o cu mana in vinclu dintr-o SUPER lovitura libera! Cum a marcat in derby-ul cu Torino

Cristiano Ronaldo a marcat un super gol in derby-ul cu Torino!

Juventus a castigat cu 4-1 si s-a dus la 7 puncte peste Lazio, care are insa un meci mai putin disputat.



Ronaldo a marcat in minutul 61 dintr-o super lovitura libera. Cristiano a trimis fantastic, direct la vinclu, fara nicio sansa pentru Sirigu!

Cristiano e la al 4-lea joc consecutiv in care marcheaza pentru Juve. A ajuns la 25 de goluri in campionat, performanta reusita ultima data in tricoul lui Juventus de Omar Sivori in sezonul 1960-1961!



CRISTIANO RONALDO WHAT A FREE KICK... UNREAL ???? pic.twitter.com/MUbVuzgQAj — TC. (@totalcristiano) July 4, 2020