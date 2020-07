VIDEO | Ronaldo, DEZLANTUIT la petrecerea din vestiar! Recordurile superstarului portughez in sezonul in care Juventus a scris istorie!

Ronaldo a sarbatorit alaturi de coechipierii sai cel de-al 9-lea titlu la rand cucerit de Juventus in Serie A.

Din pacate, jucatorii "Batranei Doamne" nu s-au putut bucura alaturi de suporteri de acest titlu cu care au scris istorie in Europa, Juventus devenind prima echipa din cele mai importante campionate europene care a reusit o asemenea performanta.

Jucatorii s-au bucurat, insa, de victorie in vestiar, dupa ce au invins-o cu 2-0 pe Sampdoria.

Ronaldo a fost unul dintre marcatorii partidei, ajungand la 31 de goluri in acest sezon. El a intrat in istoria clubului, fiind al treilea fotbalist care a inscris peste 30 de goluri intr-un singur sezon, dupa reusitele lui Felice Borel din sezonul 1933/34 si John Hansen, din stagiunea 1951/52.

In plus, superstarul portughez a devenit primul fotbalist din istoria acestui sport care a reusit sa marcheze cate 50 de goluri in 3 dintre cele mai importante campionate din Europa, Premier League, La Liga si Serie A.

Actualul sezon marcheaza si o premiera pentru antrenorul lui Juventus, Maurizio Sarri, care a cucerit la 61 de ani primul titlu de campion.

