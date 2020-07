Succes INUTIL pentru Sarri? Dominatia ABSOLUTA din Serie A nu ii garanteaza postul antrenorului! De ce depinde ramanerea la Juventus

Juventus a reusit sa castige al noualea titlu consecutiv in Serie A, dar Sarri nu stie daca va ramane si in sezonul urmator.

Pentru Maurizio Sarri, titlul castigat cu Juventus este primul din cariera de antrenor! Doar un trofeu mai are Sarri in palmares, respectiv trofeul Europa League castigat cu Chelsea in 2019.

Totul merge excelent pentru Juve in Serie A, campioana Italiei fiind singurul club din primele 5 campionate ale Europei care are 9 titluri consecutive! Cristiano Ronaldo a ajuns si el la doua titluri la rand in Italia, insa adevarata miza este ceea ce se va intampla in Champions League.

Juventus a pierdut mansa tur a optimilor, in fata lui Lyon, cu scorul de 0-1, iar returul este decisiv pentru Sarri! Conducerea lui Juventus nu este multumita de fotbalul pe care echipa il practica sub comanda italianului si ia in calcul schimbarea sa.

Sarri isi poate salva postul daca reuseste sa treaca de Lyon si sa continue drumul spre trofeul UCL, atat de dorit de bianconerri! Returul cu Lyon se va disputa in data de 7 august, la Torino.