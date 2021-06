Se intorc suporterii in Serie A! Anunt oficial dupa un an teribil pentru italieni

Serie A se va bucura de prezenta spectatorilor pe stadioane din sezonul viitor.

Andrea Costa a facut anuntul pe care il asteptau suporterii italieni. Oficialul din Ministerul Sanatatii a confirmat ca a avut o intalnire cu ministrul Roberto Speranza, in care a abordat revenirea spectatorilor pe stadioane dupa mai bine de un an de pauza.

"Am discutat despre asta in aceasta dimineata cu ministrul Speranza si va pot spune ca sezonul viitor va incepe pe 22 august si va avea spectatori, 25% din capacitatea stadionului. Va exista o progresie treptata pentru a ajunge in urmatoarele saptamani la o crestere procentuala. Este nevoie de prudenta, un sentiment de responsabilitate care nu a lipsit niciodata la cetatenii italieni", a declarat Andrea Costa, citat de Gazzetta dello Sport.

Oficialul din Ministerul Sanatatii si-a expirmat parerea si despre finala Euro 2020, care a fost programata pe Wembley, cu toate ca numarul cazurilor de COVID-19 a crescut in Marea Britanie.

"Nu vad nicio alternativa pentru desfasurarea competitiilor la Londra. Ca cetatean european, ar fi bine pentru toata lumea sa nu existe situatii complicate", a precizat Andrea Costa.