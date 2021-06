Claudia Romani, pictorial incendiar pentru a-si arata sustinerea pentru Italia. Imagini spectaculoase cu cea mai sexy arbitra din lume 

Meciurile de la EURO sunt pe PRO TV, PRO X si pe VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

Claudia Romani este una dintre vedetele pe care paparazzi le urmaresc in mod constant, datorita spectacolului pe care il ofera la fiecare aparitie publica.

Vedeta de origine italiana s-a stabilit in Miami din 2010, iar de atunci este abonata pictorialelor sexy, pozand pana acum pentru reviste celebre precum GQ sau Maxim. Claudia Romani este in mod oficial arbitru si are calificarea sa participe la meciuri din Serie A si Serie B.

Ca orice suporter care se respecta, modelul a realizat o sedinta foto incendiara pentru a-si arata sustinerea pentru Italia la EURO 2020. Imbracata intr-un costum de baie negru, Claudia s-a pozat cu o minge de fotbal, la plaja, ipostazele in care s-a lasat pozata fiind incendiare.