Vestea trista a inceputului de an! Daniele De Rossi pleaca de la Boca Juniors dupa doar 6 luni! Ce decizie a luat fostul campion mondial

Daniele De Rossi semnase cu Boca Juniors in vara lui 2019.

Fostul mijlocas al celor de la AS Roma plecase in vara trecuta la Boca Juniors, dupa 17 ani petrecuti la clubul din capitala Italiei.

De Rossi avea un acord cu Boca valabil pe opt luni, dar a decis sa se desparta de clubul argentinian mai repede si sa se retraga din fotbal. De Rossi este primul jucator care se retrage in acest an si lasa in urma o cariera impresionanta petrecuta in tricoul lui AS Roma. Alaturi de Roma a reusit sa castige de doua ori Cupa Italiei si o data Super Cupa. De Rossi are 117 prezente in selectionata Italiei, pentru care a marca 21 de goluri si alaturi de care a triumfat la Cupa Mondiala din 2006.

Motivul retragerii nu este cunoscut inca, dar jurnalistii din Argentina spun ca mijlocasul ar avea anumite probleme personale.