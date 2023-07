E gata! Khvicha Kvaratskhelia semnează: toate detaliile înțelegerii

Napoletanii au câștigat primul titlu după 33 de ani, iar Kvaratskhelia a reușit să impresioneze la primul său sezon în Serie A. Cifrele mijlocașului georgian au fost mult peste așteptări, astfel că s-a discutat intens despre posibilitatea unui transfer.

Doar că Napoli este aproape de a-l convinge pe Kvaratskhelia să semneze un nou contract, potrivit jurnalistului Nicolo Schira. Cele două părți sunt la un pas de a semna o nouă înțelegere, valabilă până în 2028.

Kvicha #Kvaratskhelia is one step away to extend his contract with #Napoli until 2028 (€3M/year). #transfers https://t.co/iUYmDny4YC