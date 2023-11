Lovitură pentru Barcelona! Gavi s-a accidentat la meciul Spaniei și a părăsit terenul în lacrimi 

Naționala Spaniei și-a asigurat prezența la Campionatul European din Germania. Ibericii au trecut rapid în avantaj în duelul cu Georgia de duminică seară, după golul lui Le Normand din minutul 4, însă Kvaratskhelia a egalat în minutul 10. Planurile selecționerului Luis de la Fuente au fost date peste cap în prima repriză, chiar în minutul 26.

Gavi s-a accidentat și a cerut să fie înlocuit, părăsind terenul de joc în lacrimi, semn că resimte dureri extrem de mari. Accidentarea poate reprezenta o problemă serioasă pentru clubul catalan, care s-a tot confruntat cu lipsuri la nivel de lot în ultimele luni.

Fotbalistul se duela cu un rival pentru a câștiga posesia, moment în care și-a întins greșit genunchiul drept și s-a pus la sol. Deși a încercat să continue să jaoce, a cerut schimbarea la scurt timp. Mijlocașul va fi supus testelor la națională și ulterior va merge și la medicii Barcelonei, pentru a i se da un diagnostic.

Gavi seems to be in immense pain. Absolutly heartbraking to see!????

