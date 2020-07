URAGANUL CR7! Nimeni nu a scapat de SUPERSTARUL portughez in acest sezon. Ce recorduri INCREDIBILE a stabilit Ronaldo! 

Juventus a obtinut cu dificultate o remiza in fata Atalantei, gratie dublei reusite de Cristiano Ronaldo.

Vedeta transferata de Juve de la Real Madrid se afla pe locul 2 in clasamentul golgheterilor din Serie A, insa forma slaba a lui Lazio il poate ajuta sa il depaseasca pe Ciro Immobile. CR7 are nevoie de doar un gol pentru a-l egala pe italianul din atacul lui Lazio, care are 29 de reusite, iar inspiratia dovedita la penalty-uri se poate dovedi a fi decisiva in favoarea portughezului.

Dupa cele doua lovituri de pedeapsa transformate aseara, Ronaldo a ajuns la cota 10 goluri marcate de la 11 metri in acest sezon de Serie A! Chiar daca are 35 de ani, portughezul nu se opreste din a cauta sa distruga recordurile, iar odata cu reusitele din fata Atalantei, Ronaldo a reusit sa marcheze sau sa ofere pase decisive impotriva tuturor echipelor pe care le-a infruntat in acest sezon in Italia!

De asemenea, el a stabilit recordul absolut in materie de contributii reusite in meciuri consecutive. Dupa partida de aseara, Ronaldo a ajuns la 18 partide la rand in care a oferit o pasa decisiva sau a marcat. In acest interval, a inscris 23 de goluri si a dat 5 assisturi!

Portughezul are 20 de reusite in 2020, cu un gol mai putin decat Robert Lewandowski, insa polonezul mai poate marca doar in Champions League, in vreme ce Ronaldo are la dispozitie inca sase meciuri in Serie A! Vedeta lui Bayern a marcat 34 de goluri in acest sezon si conduce in clasamentul fotbalistilor care se lupta pentru Gheata de Aur, dar Ronaldo poate sa il depaseasca si acolo.

Asta nu e tot! Daca mai marcheaza inca cinci goluri in campionat, portughezul va deveni cel mai bun marcator pentru Juventus intr-un singur sezon din Serie A, in intreaga istorie a clubului!