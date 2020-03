Un jucator din Serie A, moment eroic in Italia! Fotbalistul a fugarit si a prins un hot

Acesta a intervenit imediat ce a vazut jaful.

Thiago Cionek, fotbalistul lui Spal, a fugarit si a prins un hot in Italia. Infractorul a furat dintr-un magazin de tigari, aceste magazine fiind printre putinele inca deschise in contextul pandemiei de coronavirus, anunta Football Italia.

Thiago Cionek a vazut intamplarea si l-a fugarit pe hot, prinzandu-l si imobilizandu-l pana cand a ajuns politia. Totul s-a petrecut in localitatea Ferrara. Primarul Alan Fabbri l-a felicitat pe jucatorul lui Spal.

"Dupa ce am auzit ce s-a intamplat, l-am sunat pe Thiago Cionek ca sa-l felicit. Gestul sau a fost unul de generozitate si altruism, cu atat mai special cu cat a venit in acest moment special. Sa vezi un jaf si sa intervii fara teama, sa-l fugaresti pe strada, inseamna ca iti pasa de ce se intampla in aceast oras", a declarat Fabbri.