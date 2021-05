Scandal in Serie A! Tatal unui fotbalist, retinut de politie dupa ce a vandalizat masinile staff-ului! Detalii incredibile de la Roma

Intrusul a distrus 5 masini din centrul de antrenament al Romei.

Un lucru fara precedent s-a intamplat, luni, in complexul sportiv al Romei. Potrivit Corriere dello Sport, un barbat inarmat cu o bata de fier s-a infiltrat in baza de antrenament. Dupa ce a amenintat niste juniori ai clubului, intrusul s-a dus direct in zona unde erau parcate masinile si a vandalizat 5 autoturisme, printre care si cea a directorului sportiv, Tiago Pinto, potrivit aceleiasi surse.

Inainte de a chema autoritatile, cei care se ocupa de securitatea complexului sportiv au incercat sa il calmeze pe agresor, dar efortul lor a fost in zadar. In cele din urma, barbatul a fost identificat si retinut de agentii de politie. Este tatal jucatorului Gianluca Scamacca, care in prezent evolueaza pentru Genoa.

Trecutul tanarului fotbalist are legatura cu Roma. A jucat pentru juniorii gruparii de pe Olimpico intre 2012 si 2015, ca apoi sa fie cumparat de echipa de tineret a celor de la PSV. In 2017 s-a intors in Italia, la Sassuolo, iar in acest sezon, cand a fost imprumutat la Genoa, a reusit sa marcheze 12 goluri in 29 de meciuri in toate competitiile.

Motivul pentru care tatal lui Scamacca a recurs la acest gest extrem este inca necunoscut. Autoritatile investigheaza acest aspect.