Super-amenda pentru un jucator din Serie A! Fotbalistul si-a facut probleme cu legea dupa ce a petrecut intr-un club!

Un star din fotbalul italian a fost prins baut la volan.

Este vorba despre Marcelo Brozovic, jucatorul lui Inter, care a iesit sa petreaca in club dupa remiza cu Hellas, scor 2-2. Dupa ce s-a distrat intr-un local din Milano, mijlocasul s-a urcat la volanul unui Rolls Royce, dar nu a ajuns prea departe.

El a fost oprit de politisti pentru ca a trecut pe culoarea rosie a semaforului, oamenii legii descoperind ca este si baut.

Cei de la Corriere dello Sport au povestit prin ce a trecut fotbalistul: "Marcelo Brozovic se intorcea vineri, la ora doua noaptea, de la cina, situatie ce a deranjat suplimentar clubul, si a trecut la un semafor pe rosu. Oprit de politie, mijlocasul a fost prins si cu o concentratie de alcool in aerul expirat peste limita legala"

Politistii i-au retinut permisul de conducere, dar dincolo de asta fotbalistul s-a ales cu o amenda usturatoare din partea clubului. Inter i-a aplicat o sanctiune de 100.000 de euro sportivului croat, care castiga 200.000 de euro pe luna.

Conducerii nerazzurrilor nu i-a picat bine escapada mijlocasului cu atat mai mult cu cat echipa este in pericol de a nu prinde podiumul din Serie A in acest final de sezon. In plus, croatul nu a jucat mai nimic in acest sezon, el nemaireusind sa inscrie de la inceputul acestui an.