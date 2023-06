Se mai întoarce la Dinamo? Ce post e gata să-i ofere Lotito lui Ștefan Radu la Lazio

Ovidiu Burcă ar fi convins că revenirea lui Radu la echipă ar avea un impact uriaș asupra tinerilor din lotul lui Dinamo, dar cu toate acestea șansele ca această mutare să se realizeze par să fie destul de mici.

Radu a luat decizia de a-și încheia cariera încă din anul 2022, iar Lazio îl vrea pe un post-cheie în organigrama clubului.

Chiar dacă s-a zvonit că președintele Claudio Lotito ar fi gata să-i ofere un post în Centrul de Copii și Juniori, The Laziali scrie că omul care decide totul la Lazio este gata să-i ofere postul de manager în club, ocupat până în 2021 de Angelo Peruzzi (53 de ani).

???????? Lazio President Claudio Lotito is ready to offer Stefan Radu the role of Club Manager, a job previously held by Angelo Peruzzi. pic.twitter.com/aKEBXbJ8Lv