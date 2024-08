Teun Koopmeiners (26 de ani) a fost și pe lista celor de la Liverpool, acolo unde a fost dorit de conaționalul Arne Slot, dar în cele din urmă va ajunge la altă echipă.

Unul dintre cei mai buni jucători de la Atalanta, Koopmeiners va ajunge la una dintre rivalele din Serie A, Juventus. Bianconerii vor plăti 55 de milioane de euro, la care se adaugă încă patru milioane de euro din bonusuri, astfel că suma de transfer va ajunge la 59 de milioane de euro, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Olandezul va semna un contract valabil până în 2029 cu torinezii, iar salariul său va fi unul pe măsură. Koopmeiners va încasa 4,5 milioane de euro pentru fiecare an la Juventus și va purta numărul 7 la noua sa echipă.

