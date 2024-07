Liverpool pregătește primul transfer al verii: 65 de milioane de euro

Locul său a fost luat de olandezul Arne Slot (45 de ani), fostul antrenor de la Feyenoord Rotterdam, care a pus deja ochii pe un mijlocaș olandez.

Teun Koopmeiners (26 de ani) de la Atalanta este prima ”țintă” a grupării de pe Anfield după ce Arne Slot a preluat echipă. Mijlocașul olandez avea un acord cu cei de la Juventus, dar mutarea a fost ”blocată” de club, deoarece Atalanta nu dorește să-l vândă pe olandez la o rivală din campionat.

Astfel, decizia luată de câștigătoarea UEFA Europa League îl aduce pe Koopmeiners mai aproape de Liverpool, care este favorită în acest moment pentru transfer. Atalanta îl evaluează pe Koopmeiners la 65 de milioane de euro, scriu italienii de la Gazzetta dello Sport.

