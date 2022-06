Portarul român a ajuns la un acord cu Cremonese, nou-promovată în Serie A, acolo unde va fi împrumutat de Inter, anunță TMW. Informația este confirmată și de jurnalistul Alfredo Pedulla, de la Gazzetta dello Sport.

"Se conturează viitorul lui Ionuț Radu. Din informațiile noastre, tânărul portar al lui Inter este doar la doar un pas de a se transfera, sub formă de împrumut, la Cremonese. Acum sunt puse la punct ultimele detalii, iar operațiunea este în curs de desfășurare", a scris TMW.

A treia sursă din Italia este jurnalistul Nicolo Schira, specialist în mercato, care anunță pe Twitter: "Este așteptată o întâlnire între Cremonese și Inter pentru a încerca să rezolve împrumutul lui Ionuț Radu. Agenții Oscar Damiani și Crescenzo Cecere și-au dat deja acordul".

