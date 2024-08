Romelu Lukaku a făcut vizita medicală și semnează cu noua sa echipă

Adus la Roma de Jose Mourinho, belgianul nu a fost păstrat pe ”Olimpico” după ce antrenorul portughez a părăsit echipa, astfel că s-a întors la Chelsea, formația de care aparține.

Doar că Lukaku nu intră nici în planurile londonezilor pentru sezonul 2024-2025, astfel că a fost nevoit să-și găsească o altă echipă și s-a înțeles cu Napoli.

Așa cum era de așteptat, transferul atacantului belgian a intrat în linie dreaptă. În cursul zilei de miercuri, Lukaku a efectuat vizita medicală, scrie jurnalistul Nicolo Schira, astfel că este de așteptat ca transferul său la fosta campioană a Italiei să fie oficializat din clipă în clipă.

Romelu #Lukaku has completed medicals for #Napoli. He is going to sign the contract. Deal until 2027. #transfers