Fostul președinte al LPF a dezvăluit la Fanatik că, din ce a înțeles, acționarul majoritar al giuleștenilor nu ia în calcul înlocuirea antrenorului în acest moment.



"Ba da, cum să nu (n.r. - că i-a zis lui Dan Șucu să îl păstreze la Rapid pe Marius Șumudică). Nu îl schimbă pe Șumudică deocamdată. Nici nu se pune problema. Nu îl schimbă, vezi-ți de treabă. Nu îl schimba nici din vară", a afirmat Dragomir, convins că Șucu i-a ascultat sfatul.



"Oracolul din Bălcești" a povestit și ce alte recomandări i-a făcut lui Șucu, criticând strategia de transferuri a clubului și lăudându-l pe antrenorul actual: "I-am spus lui Șucu: ‘Ai antrenor bun. Ai totul pus la punct. Terenuri bune de antrenament, ai tot ce îți trebuie, dar n-ai echipă’. Când i-am zis că are antrenor bun, n-a zis mai nimic. A zis: ‘da, da, da‘."



Dragomir a insistat pe necesitatea aducerii unor jucători de valoare certă, nu a unor "pariuri" sau fotbaliști aflați pe final de carieră la rivale. "I-am zis: ‘Nu mai lua cinci, șase sau șapte jucători. Că nu poți să faci niciodată echipă așa. Ia, mă, doi, dar de mare valoare. Tot aduceți răsuflați de la CFR, de la FCSB. Nu mai luați d-ăștia răsuflați. Ia jucători tari, titulari la echipele lor, cum l-au luat pe FCSB pe Cisotti ăsta’", a adăugat fostul oficial.



Mai mult, Dragomir este de părere că Rapidului i-ar prinde bine un manager cu experiența lui Mihai Stoica (de la FCSB), iar în lipsa acestuia, l-a indicat pe Dani Coman drept o soluție viabilă: "Am simțit din discuția cu mine că ar avea nevoie de un manager ca Mihai Stoica. Și să știi că are dreptate! [...] I-am spus că nu mai găsește în toată țara (n.r. - altul ca Dani Coman). A jucat și fotbal și are în spate și niște performanțe. Coman a luat campionatul cu Astra".



Declarațiile lui Dragomir vin într-un context complicat pentru Șumudică la Rapid. Deși antrenorul are o clauză de prelungire automată a contractului dacă duce echipa în cupele europene, acest obiectiv pare greu de atins, Rapid fiind la patru puncte de locul 4 cu trei etape înainte de final.



CV-ul lui Marius Șumudică

Perioada de la Astra i-a ridicat semnificativ cota de piață antrenorului. În cei doi ani petrecuți la Giurgiu (2015-2017) a reușit să câștige două trofee (campionatul și Supercupa) și să obțină victorii importante în cupele europene, cu West Ham United, Austria Viena sau Viktoria Plzen.



Rocar București, Inter Gaz București, Progresul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid București, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, Universitatea Cluj, Al-Shaab, Concordia Chiajna, Kayserispor, Al-Shabab, Gaziantep FK, Rizespor, CFR Cluj, Yeni Malatyaspor și Al-Raed sunt echipele pe care le-a antrenat Marius Șumudică.



Cel mai lung ”mandat” din cariera sa a fost cel de la Astra Giurgiu. A rezistat 772 de zile, timp în care a bifat 110 meciuri (55 de victorii, 25 de rezultate de egalitate și 30 de înfrângeri).