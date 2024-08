Adus la Roma de Jose Mourinho, belgianul nu a fost păstrat pe ”Olimpico” după ce antrenorul portughez a părăsit echipa, astfel că s-a întors la Chelsea, formația de care aparține.

Doar că Lukaku nu intră nici în planurile londonezilor pentru sezonul 2024-2025, astfel că a fost nevoit să-și găsească o altă echipă și s-a înțeles cu Napoli.

În ultima perioadă au fost tatonări între fosta campioană a Italiei și masivul atacant belgian, dar în cele din urmă cele două părți au ajuns la un acord, scrie jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter.

Cele două părți au un acord verbal, iar Chelsea va primi 30 de milioane de euro în schimbul lui Lukaku, la care se vor adăuga și alți 15 milioane de euro din eventuale bonusuri. Belgianul va semna un contract valabil pentru trei sezoane cu noua sa echipă.

???????? Romelu Lukaku to Napoli, here we go! Verbal agreement in place between clubs.

Chelsea accept €30m fixed fee plus add-ons up to €15m for €45m potential package.

Permanent transfer brokered by Ali Barat for Epic Sports.

Lukaku will sign 3 year deal at Napoli until 2027. pic.twitter.com/Hc0pm21qZl