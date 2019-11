Rihanna a fost la Torino sa il vada pe Ronaldo! Accesoriul INEDIT cu care cantareata a venit la stadion 

Rihanna a fost unul din invitatii de lux de la meciul Juventus - Atletico Madrid, din Champions League.

Cantareata originara din Barbados a fost surprinsa traind cu sufletul la gura meciul dintre Juventus si Atletico Madrid, din Champions League, incheiat 1-0.

Rihanna out watching Juventus in the Champions League ✨ pic.twitter.com/Q7xP1TuF9x — Bleacher Report (@BleacherReport) November 26, 2019

Paulo Dybala a inscris unul din cele mai frumoase goluri ale carierei, din lovitura libera, sub ochii Rihannei. Golul argentinianului a fost aproape la fel de incredibil ca accesoriul inedit pe care cantareata l-a purtat. Rihanna a avut la ea o geanta Louis Vuitton editie limitata, in forma de minge, realizata special in cinstea Campionatului Mondial din 1998, castigat de Franta. Valoarea gentii ajunge la 2000 de lire sterline.

Rihanna este cunoscuta impatimita a fotbalului, din 2014, cand a participat la Campionatul Mondial din Brazilia si a postat pe Twitter constant pe toata perioada desfasurarii competitiei. De asemenea, Rihanna s-ar fi intalnit si cu starul lui Real Madrid, Karim Benezema, in anul 2015.