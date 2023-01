Răsturnare de situație! Superstarul de la AC Milan ar putea părăsi trupa de pe San Siro. Ce nu a mers

După 20 de etape, campioana en-titre, AC Milan, se află pe locul cinci în clasamentul din Serie A cu 38 de puncte din 60 posibile. Trupa de pe San Siro a înregistrat, în acest sens, 11 victorii, cinci rezultate de egalitate și doar patru înfrângeri până acum.

La începutul lui ianuarie, directorul Paolo Maldini a anunțat că echipa de pe San Siro încearcă din răsputeri să-i extindă contractul lui Rafael Leao, care a impresionat de-a lungul sezonului, dar și la Campionatul Mondial din Qatar, ediția 2022, pentru naționala Portugaliei.

Însă, în ultima zi de mercato, pagina consacrată de transferuri de pe Twitter, Transfer News Live, a citat Gazetta dello Sport și a evidențiat faptul că negocierile nu au decurs conform planurilor, iar prelungirea înțelegerii a picat.

???? Talks have TOTALLY broken down between Rafael Leão and AC Milan over a new contract! ❌

The player's camp want to change his release clause from €150M to €70M-€80M.

(Source: @Gazzetta_it)