Rafa Leao s-a decis! Cu ce echipă va semna

Starul portughez mai are contract cu „rossonerii” până la finalul sezonului 2023/24. Rafa Leao e cotat, potrivit site-urilor de specialitate, la 80 milioane de euro. În noiembrie a atins cea mai mare valoare, 85 milioane.

Directorul sportiv al lui AC Milan, Frederic Massara, a vorbit despre situația în care se află Rafa Leao și a evidențiat faptul că atât conducerea de pe San Siro, cât și fotbalistul portughez își doresc prelungirea contractului.

De asemenea, oficialul „rossonerilor” a precizat că trebuie să găsească o soluție cât mai repede pentru a se înțelege cu Leao. Lusitanul e curtat până și de Paris Saint-Germain, afirmă site-ul Football Transfers.

„Vrem să-i extindem contractul lui Rafa Leao. Și el vrea la fel. Sunt probleme, dar ne descurcăm. Avem nevoie de o soluție până la finalul sezonului. Rafa va avea ultimul cuvânt de spus”, a spus Massara pentru Sky, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

AC Milan director Massara: “We want to extend Rafa Leão’s contract, he wants the same. There are issues but we’re on it. We need a solution before the end of the season”, told Sky ????????

“Rafa will have the final say. It’s not easy to mention percentages but I’d say it’s 50%”. pic.twitter.com/xfeUWlqp6E