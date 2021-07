Cristiano Ronaldo, așteptat de suporteri la baza de pregătire a lui Juventus. Situația portughezului e încă incertă 

Cristiano Ronaldo a ajuns la Continassa, baza de pregătire a clubului Juventus. Starul portughez a fost așteptat de zeci de suporteri, motiv pentru care s-a oprit pentru câteva minute pentru a face fotografii și a oferi autografe.

???????? Cristiano Ronaldo stopped to sign autographs on his return to pre-season training with Juventus pic.twitter.com/q0enXK678C