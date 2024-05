Șanse minime ca Nadal să participe la Wimbledon. Spaniolul a dezvăluit de ce nu a anunțat data retragerii

Rafael Nadal (275 ATP) a suferit prima înfrângere a carierei în turul unu la Roland Garros, dar nu a anunțat în mod oficial data retragerii din tenis.

Jucătorul din Manacor a anunțat, în fața unei Arene Philippe-Chatrier pline, că va lua lucrurile din aproape în aproape și va decide pe parcursul acestui sezon dacă va mai continua sau nu să joace tenis profesionist în 2025.

Rafael Nadal vrea să-și acorde noi șanse de joc atât timp cât corpul său va rezista

Între timp, Nadal a declarat că sunt șanse mici de participare pentru el la Wimbledon 2024, deoarece nu și-ar dori să schimbe suprafața de antrenament, înainte de Jocurile Olimpice la care vrea să participe la Paris, începând cu finalul lunii iulie.

„Sunt un tip simplu în toate privințele. Pentru mine, așa cum am spus întotdeauna, sentimentul de a mă întoarce acasă cu satisfacția personală că am făcut tot ce am putut pentru ca lucrurile să meargă bine, să dau tot ce am mai bun, asta este singura modalitate în care îmi înțeleg viața. De aceea nu spun că mă retrag astăzi.



În cele din urmă, este vorba despre a nu avea sentimentul, peste un an sau un an și jumătate, că nu mi-am dat o șansă, o șansă reală.

Spaniolul prioritizează Jocurile Olimpice în fața turneului de la Wimbledon, în 2024

Îmi place ceea ce fac. Știi, sunt pasionat de sport, sunt pasionat de competiție. Îmi place să mă antrenez, îmi place să joc tenis. Sunt într-un moment diferit al vieții mele personale, călătorind cu fiul meu, soția mea. Mă bucur de aceste momente care nu se vor mai întoarce.

Așadar, dacă continui să mă bucur de ceea ce fac și mă simt competitiv și suficient de sănătos pentru a mă bucura de joc, vreau să mai continui o perioadă.



Nu știu pentru cât timp, dar vreau să continui pentru o vreme, pentru că ei se distrează, eu mă distrez, și trebuie să văd, trebuie să-mi dau puțin mai multe șanse să văd dacă nivelul meu crește și corpul meu rezistă, și apoi să luăm o decizie.

Dar mai dați-mi două luni până la Olimpiadă, și apoi să vedem dacă sunt în stare să continui sau dacă spun, bine, băieți, e suficient. Să vedem.

Adică, astăzi nu este momentul să analizez toate aceste lucruri. Este un moment în care trebuie doar să continui, să accept momentul, și să vedem ce se întâmplă,” a declarat Rafael Nadal, la conferința de presă susținută după meciul cu Alexander Zverev.

