Pisa a decis! Ce se întâmplă cu Moruțan, pe care italienii îl pot cumpăra definitiv pentru 5,5 milioane de euro

Mijlocașul român ar putea fi transferat definitiv de italieni de la Galatasaray. În contractul dintre cele două cluburi există o clauză de cumpărare, în valoare de 5,5 milioane de euro, pe care Pisa o poate activa până pe 31 mai.

Se pare că italienii s-au decis și vor să-l transfere pe Moruțan de la Galata, așa cum anunță jurnalistul Nicolo Schira. În acest moment există discuții între Giovanni Becali și șefii liderului din Turcia.

Pe lângă suma de 5,5 milioane de euro pe care Galatasaray o cere pentru Moruțan, Pisa a mai plătit și 150.000 de euro pentru a-l împrumuta până la finalul sezonului.

Dacă italienii vor alege să-l transfere, atunci ”afacerea Moruțan” va fi una profitabilă pentru Galata, având în vedere că mijlocașul a fost transferat de la FCSB pentru 4,2 milioane de euro în august 2021.

