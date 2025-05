Rayo Vallecano, cu românul Andrei Raţiu integralist, a remizat joi pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Betis Sevilla, în etapa a 36-a a campionatului Spaniei.

Gazdele au avut 2-0 după golurile lui De Frutos (’38) şi Lejeune (‘45+6), dar Betis nu a cedat și a egalat după reușitele lui Hernandez (’52) şi Isco (’61 - din penalty). VIDEO AICI

Andrei Rațiu, extremă dreapta la Rayo, dar fără prea mare succes

De data aceasta, Rațiu nu a jucat pe postul său obșinuit de fundaș dreapta: tricolorul a fost folosit ca extremă dreapta, dar fără prea mare succes - Sofascore l-a notat cu 6.8, sub media echipei.

Rayo Vallecano este pe locul 8 în La Liga și luptă pentru calificarea în cupele europene, mai exact pentru prezența în Conference League.

”Vom avea o finală la Celta Vigo, sperăm să ieșim de acolo mai puternici”, a făcut referire Rațiu la meciul din următoarea etapă.

”După pauză, am intrat ușor confuzi în meci. Am fost euforici, poate că nu am știut ce să facem în repriza a doua, nu am mai putut să jucăm așa cum am făcut-o în prima parte. Păcat, pentru că aveam la îndemână cele trei puncte”, a explicat internaționalul român la finalul egalului cu Betis Sevilla.

Clasamentul din La Liga, cu FC Barcelona deja campioană