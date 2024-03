Cum a ratat Napoli șansa de a-l transfera pe Erling Haaland! "Am fost foarte aproape să semnăm”

Aurelio De Laurentiis, președintele clubului Napoli, a dezvăluit că în sezonul 2019/2020 clubul său a fost la un pas să semneze cu Erling Haaland, la acea vreme jucător la Red Bull Salzburg, pentru doar 50 de milioane de euro.

Tânărul atacant deja furase inimile iubitorilor de fotbal prin evoluțiile sale pentru austrieci, unde impresiona după un singur sezon, cu un total de 29 de goluri în toate competițiile.

Cu toate că oferta oficială era pregătită, agentul lui Haaland, Mino Raiola, a intervenit și a sugerat că are planuri diferite pentru viitorul atacantului norvegian.

Astfel, Haaland a ajuns în cele din urmă la Borussia Dortmund, pentru ca ulterior să fie transferat la Manchester City în 2022 pentru 60 de milioane de euro.

"Am fost pe punctul de a-l semna pe Erling Haaland pentru 50 de milioane de euro de la Salzburg.

Propunerea era pregătită, dar Mino Raiola mi-a spus: te rog, nu încerca să semnezi cu Erling, deoarece am planificat deja următoarea sa mutare", a spus De Laurentiis, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

???????? Napoli president de Laurentiis: “I was on the verge of signing Erling Haaland for €50m from Salzburg”.

“The official proposal was ready but Mino Raiola told me: please, don’t try to sign Erling as I already planned his next move”. pic.twitter.com/j5s8072Ovw