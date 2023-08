Leonardo Bonucci și-a găsit echipă după despărțirea de Juventus! Cu cine semnează fostul căpitan 

Fostul căpitan al lui Juventus nu mai intra în planurile antrenorului pentru noul sezon, astfel că, deși mai avea un an de contract, a fost anunțat că nu va face parte din lot. S-a scris că Leonardo Bonucci ar putea rămâne în Serie A, fiind dorit de Fiorentina și Lazio, însă fundașul va schimba țara.

Conform jurnalistului italian specializat în transferuri, Fabrizio Romano, a anunțat că fundașul italian a ajuns la un acord verbal cu Union Berlin. Jucătorul va zbura către capitala Germaniei în cursul zilei de joi, după cum scrie sursa menționată, urmând a semna un contract valabil până în iunie 2024.

