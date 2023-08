Leonardo Bonucci și-a dat acordul! Cu cine e aproape să semneze fundașul lui Juventus

Bonucci mai are un an de contract cu Juventus, însă a fost informat luna trecută că nu mai face parte din lot și este nevoit să își caute o altă echipă. Experimentatul stoper își dorește să mai joace un an la cel mai înalt nivel și ar putea rămâne în Italia.

Deși inițial s-a vehiculat varianta Lazio pentru Bonucci, favorită pentru transferul său ar fi acum Fiorentina. Football Italia scrie că fundașul a luat duminică micul-dejun cu Daniele Prade, directorul sportiv al formației viola.

De asemenea, jurnalistul Nicolo Schira susține că Bonucci s-a arătat dispus să joace la Fiorentina, iar mutarea se apropie de realizare.

Leonardo #Bonucci is getting closer to #Fiorentina. The centre-back will leave #Juventus and has given his availability to Viola. #transfers