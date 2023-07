Transfer de top pentru Leonardo Bonucci, după ce a fost exclus din lot de Juventus

Bonucci mai are un an de contract cu Juventus, însă a fost informat recent că nu mai face parte din lot și este nevoit să își caute o altă echipă. Experimentatul stoper își dorește să mai joace un an la cel mai înalt nivel și ar putea rămâne în Italia.

Lazio, favorită să îl transfere pe Leonardo Bonucci

Gazzetta dello Sport scrie că Bonucci se antrenează separat în această perioadă, iar Lazio este formația favorită să îl transfere. Stoperul ar fi atras și de faptul că ar avea șansa de a juca un ultim sezon în UEFA Champions League.

Alte variante pentru Bonucci sunt Monza și Bologna, însă italienii susțin că pot exista și surprize, viitorul fundașului fiind în continuare incert.

În ceea ce privește un posibil transfer în Arabia Saudită, Gazzetta dello Sport dă asigurări că nu se pune problema în cazul lui Bonucci, cel puțin în momentul de față. Fotbalistul nici măcar nu ar lua în calcul o astfel de variantă, preferând să mai joace un an în Italia.

În urma despărțirii de Juventus, Bonucci va primi despăgubiri din partea clubului pentru ultimul an de contract, în care ar fi trebuit să încaseze un salariu de 3,5 milioane de euro. Rămâne de văzut la ce înțelegere vor ajunge cele două părți.

Crescut de Inter, Bonucci și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Juventus, în perioadele 2010-2017 și 2018-2023. În stagiunea 2017/2018 a fost vândut la AC Milan pentru 42 de milioane de euro, însă a revenit după doar un an, în schimbul sumei de 35 de milioane de euro.