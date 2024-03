Lazio a rămas fără antrenor: Maurizio Sarri a demisionat! Ce variante au italienii

După aproape trei ani pe banca lui Lazio, Sarri a decis să demisioneze. Eșecul suferit luni împotriva lui Udinese, scor 1-2, a fost decisiv, scrie Gazzetta dello Sport.

Publicația italiană anunță că Sarri și-a prezentat demisia în cursul zilei de marți și nu a comunicat echipei programul pentru antrenament din această săptămână. "Dacă președintele Claudio Lotito va accepta demisia, Lazio va opta pentru un interimar până la finalul sezonului", scrie Gazzetta dello Sport.

Cele două variante ale lui Lazio pentru funcția de interimar ar fi Tommaso Rocchi (46 de ani), antrenor la formația U18 a lui Lazio, și Miroslav Klose (45 de ani), fostul atacant al biancocelestilor, acum liber de contract după ce ultima oară a antrenat la Altach, în Austria.

Demisia lui Sarri vine după patru înfrângeri consecutive - trei în Serie A și una în Champions League, 0-3 contra lui Bayern, care a fost sinonimă cu eliminarea din competiție.

Sarri o lasă pe Lazio departe de locurile care duc în Europa, pe 9, cu 40 de puncte.

???????? Maurizio Sarri has just resigned as Lazio manager — he has informed the club early this afternoon. pic.twitter.com/ihFH952DY3