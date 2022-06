Patronii lui Manchester City au ajuns la o înțelegere pentru cumpărarea unui club de tradiție din Italia 

Conform Sky Sport Italia, Dario Mirri, actualul patron al lui Palermo, a avut o întâlnire de două ore la Milano cu o delegație a City Football Group, condusă de Giovanni Gardini, fostul CFA al lui Inter Milano, iar preluarea clubului se va face pe parcursul acestei veri, urmând să fie oficializată în luna iulie. Înțelegerea prevede ca CFG să plătească doar 6 milioane de euro pentru un pachet de 80% din acțiunile clubului, dar să investească masiv în bugetul pentru sezonul viitor și să alcătuiască un lot valoros, pentru a ataca imediat promovarea în Serie A.

Ar fi o nouă revenire spectaculoasă în prima ligă italiană, după ce miliardarul Silvio Berlusconi și conducătorul Adriano Galliani, care au scris istorie la conducerea lui AC Milan, au promovat alături de Monza, iar Lecce a revenit în top, după ce ajunsese în Serie C.

City Football Group Limited (CFG) este un holding deținut de Abu Dhabi United Group (78% / Emiratele Arabe Unite), Silver Lake (10% / SUA) și China Media Capital și CITIC Capital (12% / China). Compania administrează o asociație de cluburi, care le cuprinde pe Manchester City și Manchester City Women (Anglia), Girona FC, Girona B și Girona FC Femeni A și B (Spania), Lommel SK (Belgia), ES Troyes AC, ES Troyes AC Reserves și ES Troyes ACC Feminine (Franța), New York City FC și New York City FC II (SUA), Melbourne City FC și Melbourne City Women (Australia), Yokohama F. Marinos (Japonia), Montevideo City Torque și Montevideo City Torque Femenino (Uruguay), Sichuan Jiuniu FC (China), Mumbai City FC și Mumbai City FC Reserves (India).

Palermo FC a fost fondat în 1900, de către Ignazio Majo Pagano, un fost student la Londra, fiind recunoscut ca cel mai vechi club din Sudul Italiei și al șaselea ca vechime din întregul fotbal din Peninsulă. De-a lungul istoriei, clubul a strâns 29 de prezențe în Serie A și 44 în Serie B, cele mai bune rezultate fiind cele trei finale de Coppa Italia jucate (1973-1974, 1978-1979, 2010-2011) și atingerea optimilor de finală în Cupa UEFA (2005-2006).

"Le Aquile" sunt cunoscuți pentru stilul plăcut de joc, iar în ultimele decenii s=au remarcat prin descoperirea unor talente internaționale. Sub conducerea vulcanicului patron Maurizio Zamparini, care a schimbat 35 de antrenori în 15 ani, tricoul echipei a fost îmbrăcat de fotbaliști valoroși, precum Edinson Cavani, Luca Toni, Andrea Barzagli, Cristian Zaccardo, Simone Barone, Fabio Grosso, Javier Pastore, Salvatore Sirigu, Paulo Dybala, Franco Vázquez, Josip Ilicici sau Abel Hernandez.

După vânzarea clubului de către Zamparini către compania britanică Sport Capital Investement Ltd., nu au putut fi depuse garanții financiare și FIGC a dispus retrogradarea în Serie D. În sezonul precedent, sub conducerea experimentatului Silvio Baldini, sicilienii au terminat Grupa C din Serie C pe locul al treilea, după Bari și Catanzaro, dar au eliminat în play-off pe Triestina, Virtus Entella și Feralpisalo și au învins Padova (2-0), în finala barajului.

Echipa joacă pe Stadio Renzo Barbera (36.500 locuri), o arenă inaugurată în 1932 și renovată în 1989, dar municipalitatea vrea să investească 200 de milioane de euro pentru construcția unei noi locații moderne de 35.000 de locuri. La Palermo au jucat românii Victor Pepoli, Valentin Năstase, Paul Codrea, Dorin Goian, Cristian Melinte și George Pușcaș.