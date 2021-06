Ipostaza fabuloasa in care McKennie l-a vazut prima data pe Cristiano Ronaldo: "Doamne, este chiar el!" Socul pe care l-a avut jucatorul cand a ajuns in Italia

McKennie a fost socat de primirea pe care a avut-o la Torino.

McKennie a sosit la Juventus in 2020 de la Schalke 04, sub forma de imprumut. Dar evolutiile solide ale mijlocasului i-au facut pe conducatorii clubului italian sa le achite 25 de milioane de euro germanilor pentru al pastra pe tanarul jucator pana in 2025.

McKennie a dezvaluit ca a fost intotdeauna un fan al lui Cristiano Ronaldo, iar atunci cand l-a intalnit pe starul portughez in persoana, la baza de antrenament a torinezilor, a avut un soc.

"Prima data cand l-am vazut pe Ronaldo, intram in camera kinetoterapeutului pentru a merge la medic si l-am vazut iesind in lenjerie intima. M-am gandit: 'Doamne, este chiar el!'. Dar am facut tot posibilul sa ma comport normal si sa nu trec drept un fan inrait, pentru ca urma sa fie coechipierul meu", a declarat Weston McKennie, citat de La Gazzetta dello Sport.

Al doilea soc pe care l-a avut mijlocasul american, a fost atunci cand fanii lui Juventus l-au asaltat pe strazile din Torino pentru a face fotografii cu el si pentru a-i cere autografe.

"Sa fii la Juventus, inseamna sa fii la cel mai mare club din Italia, in acest moment. Asa ca, de fiecare data cand merg in oras, sunt oprit la fiecare 10 metri. Imi place sa fiu afara, pentru ca imi place sa interactionez cu oamenii. Dar imi place sa ma bucur si de intimitatea mea. Aici, in Dallas, cand ies, se intampla din cand in cand sa ma recunoasca, in timp ce in Italia se intampla mereu, chiar ma recunosc cu masca si gluga. Oamenii te urmaresc cam 200 de metri, intra in magazinele in care mergi, te pun intr-un colt si iti fac poze. Stiu ca asta face parte din profesia mea, dar este si ceva care ma deranjeaza uneori, cand vreau sa fiu singur, sa ma bucur de o plimbare, sau sa scot cainii la plimbare", a precizat McKennie.

In primul sezon la Juventus, jucatorul american a bifat 46 de meciuri, in care a reusit sa marcheze 6 goluri si sa ofere 3 pase decisive.