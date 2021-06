"Ronaldo este uneori enervant!" Selectionerul Ungariei a explicat reactia furioasa a suporterilor la adresa starului Portugaliei! Ce a spus Rossi

Cristiano Ronaldo este cel mai bun marcator de la Campionatul European!

Superstarul portughez si-a deschis recitalul de goluri chiar in primul meci din grupe, impotriva Ungariei, la Budapesta. Ronaldo a inscris din penalty, in minutul 87, iar apoi a reusit 'dubla' in al doilea minut de prelungiri.

Fotbalistul nu a avut parte de o primire calduroasa pe Puskas Arena, acolo unde fanii maghiari l-au huiduit si i-au aratat gesturi obscene, mai ales in momentul in care a inscris. Chiar dupa ce a marcat din penalty, Ronaldo s-a bucurat in stilul in care o face de obicei, iar fanii Ungariei au fost surprinsi aruncand cu obiecte si aratandu-i semne obscene.

Selectionerul Ungariei, Marco Rossi, a fost intrebat despre jignirile la adresa lui Ronaldo si a explicat cum a stat situatia din punctul sau de vedere.

"Ronaldo este un mare campion, dar uneori este enervant. Dupa ce a inscris din penalty impotriva noastra, s-a bucurat de parca a inscris in finala. Oamenii observa astfel de lucruri", a spus Rossi pentru Gazzetta dello Sport.

