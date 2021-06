"In viitor as putea invata italiana!" Declaratia lui Xhaka cu privire la viitorul sau dupa ce a eliminat Franta

Meciurile de la Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si pe VOYO

Elvetia a produs surpriza in optimile Euro 2020. Nationala condusa de de Petkovic a reusit sa o elimine pe Franta de la turneul final si sa se califice in premiera in sferturile unui Campionat European.

Desemnat omul meciului de UEFA, Granit Xhaka a dezvaluit la finalul partidei ce planuri are pentru viitorul sau. Mijlocasul lui Arsenal este constient de dorinta lui Jose Mourinho de a-l aduce la AS Roma, dar capitanul Elvetiei a precizat ca va lua o decizie dupa ce Euro 2020 se va incheia.

"Vom vedea cum merge, toata lumea stie ce reprezinta Roma, dar acum sunt jucatorul lui Arsenal. Dupa Campionatul European voi incepe sa ma gandesc la viitorul meu. Este interesant sa invat limbi noi. Am invatat deja engleza, asa ca nu stii niciodata, pe viitor as putea invata italiana", a declarat Granit Xhaka, la conferinta de presa de la finalul meciului.

Xhaka a fost adus de londonezi in 2016, de la Borussia Mönchengladbach, contra sumei de 45 de milioane de euro. Contractul jucatorului cu Arsenal expira in 2023, iar AS Roma vrea sa ofere 15 milioane de euro in schimbul elvetianului.