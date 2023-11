Impresarul lui Lautaro Martinez a făcut anunțul: ”Simt că o să ajungem la un acord”

Campion mondial în 2022 și finalist de UEFA Champions League în sezonul precedent cu Inter Milano, Lautaro Martinez este și în acest sezon unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei lui Simone Inzaghi.

Inter ar vrea să-l păstreze pe starul argentinian și are șanse mari să obțină, din nou, semnătura lui Lautaro Martinez, după cum spune chiar agentul fotbalistului

Impresarul Alejandro Camano spune că Lautaro vrea să evolueze în continuare pentru Inter Milano și lasă de înțeles că negocierile dintre cele două părți sunt în plină desfășurare.

”Simt că vom ajunge la un acord pentru un nou contract cu Inter, o înțelegere foarte bună pentru ambele părți. El e sută la sută focusat la Inter”, a spus Camano, pentru TV Play.

