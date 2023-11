Ce transfer a ratat Lautaro Martinez: ”Era deja jucătorul lor. Lipsea un lucru”

Campion mondial în 2022 și finalist de UEFA Champions League în sezonul precedent cu Inter Milano, Lautaro Martinez este și în acest sezon unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei lui Simone Inzaghi.

Înainte de a ajunge pe ”Meazza”, Lautaro era ca și transferat la o altă echipă, așa cum dezvăluie directorul sportiv al lui Inter, Piero Ausilio.

Atletico Madrid a fost aproape de a-l transfera la Lautaro Martinez. Cele două părți s-au înțeles, iar totul stătea într-o „clauză” în contractul dintre Racing și Atletico Madrid.

Javier Zanetti și Diego Milito, doi foști mari jucători ai lui Inter, s-au implicat în transferul lui Lautaro pe ”Meazza”.

”Pot să spun că Lautaro Martinez era deja jucătorul lui Atletico Madrid în 2018. Era o mică clauză lipsă între Racing și Atleti. Zanetti și Milito ne-au ajutat. Am decis să zbor în Argentina și am deturnat transferul”, a spus oficialul lui Inter, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

