Au început negocierile cu Lautaro Martinez, după ce a marcat patru goluri în 37 de minute!

Fosta campioană a Italiei a câștigat cu 4-0 pe terenul celor de la Salernitana, iar atacantul argentinian a marcat toate cele patru goluri al nerazzurrilor într-un interval de doar 37 de minute.

Ajuns la zece goluri în opt meciuri și ”vânat” de alte echipe importante din Europa, Martinez negociază în aceste zile preglungirea contractului cu Inter Milano.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, discuțiile dintre cele două părți avansează, iar Lautaro are ”pe masă” un contract valabil până în 2028, cu un salariu anual de 7,5 milioane de euro.

Ajuns în 2018 la Inter Milano, Lautaro Martinez are o înțelegere valabilă până în 2026 cu actuala sa echipă. În 246 de meciuri la Inter a marcat de 112 ori, cifră la care se adaugă și 38 de pase decisive.

Talks in progress for #LautaroMartinez’s contract extension with #Inter until 2028 with an important increase in salary to €7,5M/year. #transfers https://t.co/yFRXPKNMHi